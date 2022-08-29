Захарова оценила слова пресс-секретаря президента США о фашистах в стране

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о признании пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер того факта, что «американское общество состоит из фашистов».

На своем канале в Telegram представитель МИД РФ поинтересовалась, когда какой-нибудь государственный деятель из Израиля скажет, что «среди республиканцев много евреев, поэтому они априори не могут быть фашистами».

— Или мы дождемся опровержения этого откровения самими американцами? — спросила Мария Захарова.

До этого на этой неделе президент США Джо Байден в ходе выступления на мероприятии национального комитета Демократической партии заявил, что философия сторонников экс-главы государства Дональда Трампа, объединенных лозунгом «Сделать Америку снова великой», является «чем-то вроде полуфашизма».

На брифинге в минувшую пятницу, 26 августа, Жан-Пьер подтвердила, что американский лидер не стесняется собственной оценки сторонников Трампа как «фашистов» и продолжит борьбу с ними за права американцев.

В воскресенье, 28 августа, член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп заявил, что США обязаны прекратить финансирование Украины.