Более 50 тысяч военных поучаствуют в учениях «Восток-2022»

Фото: Минобороны РФ

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа (ВВО), в них будут принимать участие более 50 тысяч человек, сообщили в российском Минобороны.

Руководить маневрами будет начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ. На семи полигонах ВВО будут практически отрабатываться оборонительные и наступательные действия российских сил, говорится на сайте МО РФ.

В ходе учений будет производиться отработка разных вариантов действий войск в интересах обеспечения военной безопасности России и ее союзников в зоне ответственности ВВО, добавили в военном ведомстве.

От Вооруженных сил РФ в учениях будут задействованы органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ) и военно-транспортной авиации.

В маневрах кроме российских сил поучаствуют оперативные группы управления, наблюдатели и воинские контингенты государств-членов ОДКБ, ШОС и других стран-партнеров, в частности, Китая, Лаоса, Армении, Азербайджана, Сирии, Алжира, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Никарагуа, Таджикистана и Монголии.

Об участии Национально-освободительной армии Китая (НОАК) в этих учениях стало известно в середине августа.