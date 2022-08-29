Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 50 тысяч военных поучаствуют в учениях «Восток-2022»

Егор Провоторов
Политика
Более 50 тысяч военных поучаствуют в учениях «Восток-2022»
Фото: Минобороны РФ

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа (ВВО), в них будут принимать участие более 50 тысяч человек, сообщили в российском Минобороны.

Руководить маневрами будет начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ. На семи полигонах ВВО будут практически отрабатываться оборонительные и наступательные действия российских сил, говорится на сайте МО РФ.

В ходе учений будет производиться отработка разных вариантов действий войск в интересах обеспечения военной безопасности России и ее союзников в зоне ответственности ВВО, добавили в военном ведомстве.

От Вооруженных сил РФ в учениях будут задействованы органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ) и военно-транспортной авиации.

В маневрах кроме российских сил поучаствуют оперативные группы управления, наблюдатели и воинские контингенты государств-членов ОДКБ, ШОС и других стран-партнеров, в частности, Китая, Лаоса, Армении, Азербайджана, Сирии, Алжира, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Никарагуа, Таджикистана и Монголии.

Об участии Национально-освободительной армии Китая (НОАК) в этих учениях стало известно в середине августа.

Учения Армия Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте