Военные из Китая примут участие в учениях «Восток-2022» в России

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) отправит военных для участия в учениях «Восток-2022» в России. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе китайского Минобороны.

— Китай отправляет своих военных на учения с целью углубить практическое и дружеское сотрудничество с военными других стран, повысить уровень стратегического сотрудничества со всеми участниками и повысить способность противостоять различным угрозам, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в учениях также примут участие военные из Индии, Белоруссии, Таджикистана, Монголии и других стран, отмечается на сайте Минобороны.

До этого министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе.

Стратегические командно-штабные учения «Восток» пройдут в период с 30 августа по 5 сентября. В них примут участие силы Воздушно-десантных войск РФ, дальней и военно-транспортной авиации. Кроме того, вместе с ними участниками станут воинские контингенты других государств.