Число пострадавших в результате удара ВСУ по Энергодару увеличилось до 9

Фото: depositphotos

Число пострадавших при обстреле города Энергодар со стороны украинских сил выросло до девяти, за жизнь двух из них борются медицинские работники, сообщил в понедельник, 29 августа, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, артиллерийские удары были нанесены в районе 22.00 по жилому массиву пятого микрорайона Энергодара. Чиновник на своем канале в Telegram заметил, что украинские вооруженные формирования совершили три «целенаправленных попадания» в жилые дома, в одном из дворов которых расположен детский сад.

Двое из пострадавших, по словам Балицкого, находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Помимо этого, поврежденной оказалась теплоэлектроцентраль. Порядка 40 припаркованных автомобилей получили осколочные повреждения, еще около 25 сгорели, выбиты оконные рамы и стекла во многих квартирах.

Удары украинских сил по территории Энергодара в Запорожской области направлены на срыв визита миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую атомную энергостанцию, заявили журналистам в пресс-службе администрации населенного пункта.