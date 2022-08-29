Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Число пострадавших в результате удара ВСУ по Энергодару увеличилось до 9

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Число пострадавших в результате удара ВСУ по Энергодару увеличилось до 9
Фото: depositphotos

Число пострадавших при обстреле города Энергодар со стороны украинских сил выросло до девяти, за жизнь двух из них борются медицинские работники, сообщил в понедельник, 29 августа, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, артиллерийские удары были нанесены в районе 22.00 по жилому массиву пятого микрорайона Энергодара. Чиновник на своем канале в Telegram заметил, что украинские вооруженные формирования совершили три «целенаправленных попадания» в жилые дома, в одном из дворов которых расположен детский сад.

Двое из пострадавших, по словам Балицкого, находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Помимо этого, поврежденной оказалась теплоэлектроцентраль. Порядка 40 припаркованных автомобилей получили осколочные повреждения, еще около 25 сгорели, выбиты оконные рамы и стекла во многих квартирах.

Удары украинских сил по территории Энергодара в Запорожской области направлены на срыв визита миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую атомную энергостанцию, заявили журналистам в пресс-службе администрации населенного пункта.

Украина Донбасс Пострадавшие удар
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте