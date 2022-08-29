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Источник: Летно-подъемный состав бывших ВВС Украины фактически ликвидирован

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Источник: Летно-подъемный состав бывших ВВС Украины фактически ликвидирован
Фото: depositphotos

Летно-подъемный состав бывших военно-воздушных сил (ВВС) Украины фактически ликвидирован российскими военно-космическими силами (ВКС) и средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил журналистам в понедельник, 29 августа, военно-дипломатический источник.

По словам собеседника ТАСС, обещания западных государств поставить новые боевые самолеты советского производства Киеву, скорее всего, так и останутся лишь словами. При этом задействование в боевых задачах бывших курсантов харьковского военного института ВВС Украины привело к «катастрофическим потерям остатков украинской авиации».

Источник сообщил, что неопытных летчиков сбивают на первом-втором боевом вылетах. При этом доучивать их сегодня нет «ни времени, ни керосина, ни самолетов», пояснил собеседник издания.

По словам военно-дипломатического источника, попытки ВСУ набрать на контракт летчиков советских самолетов в Польши и других странах восточной Европы завершились печально на фоне большого числа сбитых самолетов.

В минувшую субботу, 27 августа, стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области Украины склад с боеприпасами для американских РСЗО HIMARS.

Украина Россия Донбасс ликвидация Самолеты
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