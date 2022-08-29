Грозу и облачную погоду пообещали москвичам 29 августа

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В понедельник, 29 августа, Москва и Подмосковье окажутся под влиянием передней части циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Воздух в регионе прогреется до 28 градусов выше нуля. Ветер будет дуть юго-восточный 5-10, при грозе порывы 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 40 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— С началом новой недели в столичном регионе начнется активная перестройка воздушных потоков в средней тропосфере. В приземном слое это отразится в понижение атмосферного давления и увеличению облачных полей, которые при сохраняющейся тридцатиградусной жаре все же еще не прольют долгожданных дождей, — заметили специалисты.

Август нынешнего года в Москве стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом в минувшее воскресенье, 28 августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.