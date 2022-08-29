Москвичи более 70 тысяч раз воспользовались сервисом передачи данных о поверке водосчетчиков

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С момента начала работы год назад сервиса передачи сведений о поверке водосчетчиков на портале mos.ru жители столицы воспользовались им более 72 тысяч раз. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

— Раньше, чтобы сообщить о поверке или замене счетчиков воды, москвичам необходимо было лично приходить в управляющую компанию или центры госуслуг. Сейчас на портале mos.ru есть возможность делать это привычным для многих способом — онлайн, в удобное время и с любого электронного устройства, — отметил он.

По словам Иванова, на странице услуги также опубликована подробная инструкция о том, как подготовиться к визиту мастера и передать данные о поверке. Он добавил, что сервис пользуется популярность у горожан: ежемесячно им пользуются более пяти тысяч раз.

Сервис доступен для жителей домов, чьи управляющие компании заключили соглашение по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги с единым диспетчерским центром и центрами госуслуг «Мои документы». Воспользоваться сервисом могут москвичи, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, передает официальный сайт мэра Москвы.

Член комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как сэкономить на коммунальных услугах. По его словам, установка счетчиков — самый простой и очевидный способ экономии.