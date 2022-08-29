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В Госдуме предложили перерасчет пенсий работающим пенсионерам

Георгий Соланович
Общество
В Госдуме предложили перерасчет пенсий работающим пенсионерам
Фото: Пресс-служба Госдумы

Фракция ЛДПР разработала законопроект, согласно которому будет введен перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов в понедельник, 29 августа.

— Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон «О страховых пенсиях» изменения, предусматривающие перерасчет с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3), применяемого при назначении страховой пенсии, а также возобновление с 1 января 2023 года индексации их страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии, — отмечается в документе.

Помимо этого, в тексте законопроекта, размещенного в Telegram-канале Нилова, предлагается пересмотреть размер страховой пенсии и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам с учетом стоимости пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

30 июля в Государственной думе сообщили о намерении рассмотреть законопроект о выплате 13-й пенсии этой осенью. Пенсионерам, согласно законопроекту, будут полагаться ежегодные выплаты в декабре. Еще планируют увеличить вдвое фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан с 70 лет.

На введение дополнительной пенсии в бюджете страны может не хватить средств. Более реальным вариантом могла бы быть индексация пенсий. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

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