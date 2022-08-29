В Госдуме предложили перерасчет пенсий работающим пенсионерам

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Фракция ЛДПР разработала законопроект, согласно которому будет введен перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов в понедельник, 29 августа.

— Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон «О страховых пенсиях» изменения, предусматривающие перерасчет с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3), применяемого при назначении страховой пенсии, а также возобновление с 1 января 2023 года индексации их страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии, — отмечается в документе.

Помимо этого, в тексте законопроекта, размещенного в Telegram-канале Нилова, предлагается пересмотреть размер страховой пенсии и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам с учетом стоимости пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

30 июля в Государственной думе сообщили о намерении рассмотреть законопроект о выплате 13-й пенсии этой осенью. Пенсионерам, согласно законопроекту, будут полагаться ежегодные выплаты в декабре. Еще планируют увеличить вдвое фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан с 70 лет.

На введение дополнительной пенсии в бюджете страны может не хватить средств. Более реальным вариантом могла бы быть индексация пенсий. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.