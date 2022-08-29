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Деформационные швы заменили на 34 мостах Москвы

Георгий Соланович
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Деформационные швы заменили на 34 мостах Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Специалисты в рамках содержания и ремонта инженерных сооружений заменили деформационные швы на 34 мостах в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 29 августа.

— Работы проводятся в теплое время года всегда с перекрытием только одной полосы движения. В этом году планируем заменить около семи тысяч погонных метров деформационных швов на 64 объектах, выполнено более половины из запланированных работ, — заявил Бирюков.

Так, работы были выполнены на путепроводах на 25, 29 и 31-м километрах Ленинградского шоссе, Ленинградском областном путепроводе на участке Прибрежный проезд — МКАД, путепроводе Абрамцево — Гольяново МКАД на Красноярской улице, путепроводе в микрорайоне 16–20 Зеленограда, путепроводе в микрорайоне 16–17 Зеленограда, путепроводе Братцево — Путилково МКАД на улице Саломеи Нерис, путепроводе Лыковский на улице Твардовского.

С полным списком объектов, на которых была выполнена замена деформационных швов, можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что работы по реконструкции Старо-Рублевского путепровода выполнены на 60 процентов.

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