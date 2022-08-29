Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказал, как подготовить организм к резкому похолоданию

Ирина Игнатенко
Общество
Врач рассказал, как подготовить организм к резкому похолоданию
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Резкое понижение температуры не может пройти бесследно для организма. Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал, какие меры можно принять, чтобы снизить негативное влияние на здоровье.

Врач предупредил, что сильный ветер может спровоцировать приступ стенокардии. Поэтому не стоит забывать о шапках и шарфах, ведь даже небольшое переохлаждение может привести к простуде. При этом очень важно держать постоянно в тепле ноги.

В конце лета стоит начать принимать профилактическую дозу витамина Д.

Также Белов посоветовал обязательно пополнить рацион питания свежими овощами, фруктами и ягодами. Тем, кто имеет хронические заболевания, нужно строго соблюдать рекомендации лечащего врача, чтобы от стресса организм не вышел из строя. Необходимо принимать все назначенные лекарственные препараты вовремя, в предписанном врачом объеме, сообщает издание «Невские новости».

Хорошим способом адаптации к сменившемуся сезону является частое проветривание квартиры. Особенно важно это делать перед сном.

Погода в городе на Неве продолжит меняться в течение недели. Температура будет постепенно снижаться, а небо затянут дождевые тучи, передает ФАН.

Предстоящая неделя в Москве станет переходным этапом между летом и «дремучей осенью». Столица с 29 августа все дальше будет погружаться в холодный циклон с дождями и грозами. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Здоровье Погода Осадки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте