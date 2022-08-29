Врач рассказал, как подготовить организм к резкому похолоданию

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Резкое понижение температуры не может пройти бесследно для организма. Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал, какие меры можно принять, чтобы снизить негативное влияние на здоровье.

Врач предупредил, что сильный ветер может спровоцировать приступ стенокардии. Поэтому не стоит забывать о шапках и шарфах, ведь даже небольшое переохлаждение может привести к простуде. При этом очень важно держать постоянно в тепле ноги.

В конце лета стоит начать принимать профилактическую дозу витамина Д.

Также Белов посоветовал обязательно пополнить рацион питания свежими овощами, фруктами и ягодами. Тем, кто имеет хронические заболевания, нужно строго соблюдать рекомендации лечащего врача, чтобы от стресса организм не вышел из строя. Необходимо принимать все назначенные лекарственные препараты вовремя, в предписанном врачом объеме, сообщает издание «Невские новости».

Хорошим способом адаптации к сменившемуся сезону является частое проветривание квартиры. Особенно важно это делать перед сном.

Погода в городе на Неве продолжит меняться в течение недели. Температура будет постепенно снижаться, а небо затянут дождевые тучи, передает ФАН.

Предстоящая неделя в Москве станет переходным этапом между летом и «дремучей осенью». Столица с 29 августа все дальше будет погружаться в холодный циклон с дождями и грозами. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.