Мишустин назначил Жданова главой Роскадастра

Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Владислава Жданова главой публично-правовой компании «Роскадастр». Информация об этом появилась на сайте кабмина в понедельник, 29 августа.

— Руководителем публично-правовой компании «Роскадастр» стал Владислав Жданов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Жданов окончил Уральский федеральный университет и Дипломатическую академию МИД РФ. С 2015 по 2018 годы занимал должность вице-президента АК «Алроса», после этого работал советником генерального директора «РЖД», а в декабре 2021 года был назначен директором ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра».

25 июля Мишустин утвердил вице-премьеров — кураторов, которые будут заниматься высокотехнологичными отраслями. Так, развитие в области высокоскоростного транспорта будет подведомственно Андрею Белоусову. Виктория Абрамченко будет контролировать системы мониторинга состояния окружающей среды и разработки для предотвращения чрезвычайных ситуаций в агропромышленном комплексе.

Татьяна Голикова в свою очередь будет следить за генетическими разработками для таких секторов, как биоинженерия, химическая и биологическая безопасность.