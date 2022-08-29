Ефимов: В Москве открыли шесть производственных объектов за первое полугодие

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Производственные объекты общей площадью 63 тысячи квадратных метров ввели в столице с января по июнь. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 29 августа.

— За первые шесть месяцев текущего года на территории города ввели в эксплуатацию шесть новых производственных объектов: завод автокомпонентов, производственный корпус по выпуску труб, научно-производственный цех, центр обработки данных, котельную и производственное многофункциональное здание, — сказал заммэра.

Благодаря этому в Москве появилось более 400 рабочих мест, уточнил он. Например, в ТиНАО построили новый корпус предприятия «Синикон».

Там производят решения для систем канализации и водоотведения, а также полимерные трубы. Котельная завода вооружений появилась в Восточном Дегунине, в Текстильщиках построили первую очередь центра обработки данных, а в Нижегородском районе — многофункциональное производственное здание.

Кроме того, в районе Бирюлево Западное разместили новый завод автокомпонентов компании «Альфа Автоматив Техноложис» в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Согласно планам, там будут ежегодно выпускать более 150 видов штампованных деталей для более чем 250 тысяч комплектов легковых автомобилей.

При этом релокация и модернизация производственных мощностей предприятия с территории АМО «ЗИЛ» уже завершены, заключил глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

До этого Ефимов сообщил, что производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры в Москве увеличилось почти в два раза по сравнению с показателями 2021 года.