В России выявили 39 658 новых случаев COVID-19 за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 39 658 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За сутки в стране зафиксировали 77 летальных исходов от коронавируса. При этом 1988 пациентов с диагностированным ковидом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 24 890 человек, отмечается на сайте.

Фото: стопкоронавирус.рф

До этого сообщалось, что число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за прошедшую неделю впервые с конца июля нынешнего года оказалось меньше пяти миллионов. За минувшие семь дней COVID-19 был диагностирован у 4,3 миллиона человек, что почти на 20 процентов меньше, нежели за предыдущий аналогичный период, и на 40 процентов ниже показателей в начале августа.

Также стало известно о снижении количества летальных исходов от коронавируса в мире в 15 раз. По словам научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире составляет более 600 миллионов. Более половины всех случаев ковида приходится на восемь стран, среди которых США, Индия, Франция, Бразилия.