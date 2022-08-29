Эксперт пояснил необходимость продления параллельного импорта на 2023 год

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Следующий год будет сложным в плане поддержания бесперебойности технологических процессов, потому бизнес ставит вопрос о продлении схем параллельного импорта. Об этом сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Он отметил, что многие компании малого и среднего бизнеса испытывают сложности с поиском новых партнеров, многие только сейчас перестроились на параллельный импорт.

— 2023 год будет сложным в плане поддержания бесперебойности технологических процессов, потому бизнес и ставит вопрос о продлении схем параллельного импорта, — отметил Шохин в комментарии НСН.

Ранее бизнес попросил Минпромторг продлить действие параллельного импорта на 2023 год. В​ противном случае розничный рынок может столкнуться с​ нехваткой товаров, передает издание argumenti.ru.

На прошлой неделе стало известно, что смартфоны iPhone, ввезенные в Россию по параллельному импорту, подешевели на 30 процентов. Кроме того, цены снизились и на другую продукцию компании Apple.