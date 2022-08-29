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Названы самые популярные маршруты россиян при поездках на такси с детьми

Александр Афонин
Общество
Названы самые популярные маршруты россиян при поездках на такси с детьми
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Около трети россиян с детьми пользуются услугами такси при поездках в медицинские учреждения. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса Яндекс Go, опубликованные в понедельник, 29 августа.

Отмечается, что второе место по популярности заняли поездки до торговых центров — примерно 22 процента. А каждый пятый россиянин пользуется такси для отправки ребенка в школу и детский сад.

Кроме того, порядка 12 процентов заказов приходится на поездки в парки и другие места развлечений. Отдельным местом притяжения стали зоопарки — туда совершаются около трех процентов поездок с детьми.

4 августа сообщалось, что в столице на протяжении трех лет средний чек поездки на такси остается на одном уровне — 455 рублей. Подобного результата удалось достичь благодаря расширению рынка такси и выделению субсидий. Кроме того, за последние восемь лет было существенно увеличено число автомобилей такси.

10 августа стало известно, что все автопарки и сервисы онлайн-заказов такси в России будут обязаны составлять доступные для пассажиров личные рейтинги водителей. Соответствующие поправки к проекту закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» были разработаны депутатами Государственной думы.

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