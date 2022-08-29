Россиян предупредили о магнитных бурях в первые выходные осени

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Магнитные бури категории G2 (средние возмущения) ожидаются на Земле 3–4 сентября. Информация об этом появилась на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН в понедельник, 29 августа.

Также отмечается, что 5 сентября прогнозируется буря категории G1 (слабые возмущения).

На сайте лаборатории добавили, что магнитосфера останется возбужденной 6, 7, 9, 13 и 14 сентября.

До этого врач — терапевт-кардиолог, сотрудник больницы РАН Станислав Котляров рассказал, как магнитные бури влияют на человека и как пережить этот непростой период. По его словам, любое погодное изменение — это проверка организма.

Так, людям с определенными проблемами со здоровьем необходимо своевременно принимать те препараты, которые назначил врач. Также необходимо периодически измерять давление и вести дневник, чтобы при необходимости лечащий врач мог скорректировать лечение.

Магнитная буря может влиять на психику человека, но далеко не каждый это чувствует. Об этом «Вечерней Москве» рассказала нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова.