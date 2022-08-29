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Соцсеть «ВКонтакте» обновит дизайн личного профиля пользователей

Александр Афонин
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» обновит дизайн личного профиля пользователей
Фото: Unsplash

Социальная сеть «ВКонтакте» введет новый дизайн личных профилей пользователей. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили в пресс-службе компании.

— «ВКонтакте» представила следующий этап глобального обновления приложения — новый профиль. Он дает широкие возможности для самовыражения и упрощает обмен информацией с учетом высокой скорости потребления контента в современном мире, — говорится в сообщении.

После обновления в профиле появятся функции добавить мини-приложения, обложку и возможность быстрого доступа к публикации различного контента. Глава «ВКонтакте» Марина Краснова отметила, что нововведения были добавлены по запросам высокой скорости коммуникации и желанию пользователей быстро погружаться в главное, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что компания «Яндекс» откажется от новостного агрегатора «Яндекс.Новости» и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы. VK приобретет 100 процентов акций сервиса доставки Delivery Club и передаст его компании «Яндекс». Сделка будет совершена в рамках обмена активами с «Яндексом». Также VK получит сервисы «Дзен» и «Новости». «Вечерняя Москва» рассказала, что поменяется для пользователей сервисов.

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