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Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов

Лейла Алиева
Общество
Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов. Об этом он заявил в рамках встречи с главой Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым в понедельник, 29 августа.

Так, Баринов сообщил о начале работ над новым комплексом мер по недопущению пространственной и социальной изоляции мигрантов, а также необходимости усиливать эту деятельность с привлечением общественных и религиозных организаций.

— Коллеги наши согласны с этим, они готовы подключаться. Нам нужно просто больше активности в этом отношении проявлять. Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане — пожалуйста, они все с удовольствием это делают, — отметил Путин.

По словам президента, важно активно вводить подобные меры, так как в этих странах прекрасно понимают, что, уезжая со своей родины, необходимо знать культуру, язык и законодательство российского государства, передает РИА Новости.

До этого стало известно о разработке нового законопроекта, регулирующего условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в РФ. При этом речь идет не только о переоснащении миграционных служб, но и о курировании серьезных угроз в текущей обстановке.

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