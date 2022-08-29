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Диетолог Гинзбург порекомендовал употреблять чабрец для сохранения молодости

Елена Самойлова
Общество
Диетолог Гинзбург порекомендовал употреблять чабрец для сохранения молодости
Фото: Unsplash

Травы оказывают положительный эффект на здоровье, однако необходимо знать, как и в каких ситуациях их использовать. Об этом рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По его словам, есть травы, обладающие преимущественно успокоительными свойствами — например, мята.

— Если мы говорим о травах как о продуктах питания, валерьяну мы вряд ли будем употреблять подобным способом. А ту же мяту или душицу — очень хорошо, — отметил эксперт.

В борьбе со стрессовыми состояниями и хронической усталостью Гинзбург посоветовал использовать шалфей и мелиссу. А пряности, в частности розмарин, хорошо подойдут людям с проблемами желудочно-кишечного тракта.

— Людям, которым важно сохранить молодость, я бы порекомендовал чабрец, — цитирует диетолога Nation News.

До этого специалист рассказал, что восточные специи и пряные травы, овощи и ягоды, жирная рыба, крупы, кисломолочные продукты помогут замедлить старение организма человека.

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