МЧС предупредило о наступлении гроз в Подмосковье 29 августа

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В ближайшие часы в Московской области ожидаются дожди и грозы, непогода сохранится до конца дня. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

— Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 29 августа по территории Московской области ожидаются грозы с дождем. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали по возможности оставаться дома. При наступлении непогоды автомобилистам советуют припарковать машину на обочине и дождаться окончания дождя. Кроме того, во время грозы не стоит прятаться под металлическими конструкциями или одиноко стоящими деревьями, отметили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что «желтый» уровень опасности из-за возможной грозы объявили в столичном регионе во второй половине дня понедельника. Предупреждение действует в Москве с 13:00 до 20:00 29 августа, а в Подмосковье — до 21:00 31 августа.