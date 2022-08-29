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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за грозы

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за грозы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

«Желтый» уровень опасности из-за возможной грозы объявили в столичном регионе во второй половине дня понедельника, 29 августа. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

— Желтый — погода потенциально опасна. Местами гроза, — говорится в сообщении.

Предупреждение действует в Москве с 13:00 до 20:00 29 августа, а в Подмосковье — до 21:00 31 августа, уточняется на сайте Гидрометцентра.

До этого сообщалось, что в столичном регионе до вечера 29 августа также действует «оранжевый» уровень опасности из-за возможных пожаров.

Согласно прогнозу синоптиков, 29 августа Москва и Подмосковье окажутся под влиянием передней части циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Воздух в регионе прогреется до 28 градусов выше нуля. Ветер будет дуть юго-восточный 5-10, при грозе порывы 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 40 процентов.

Предстоящая неделя в Москве станет переходным этапом между летом и «дремучей осенью». Столица с 29 августа все дальше будет погружаться в холодный циклон с дождями и грозами. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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