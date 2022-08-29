Сенатор Святенко: Переход в новую профессиональную сферу должен быть доступен москвичам любого возраста

Фото: Пресс-служба Совфеда

Переход в новую профессиональную сферу должен быть доступен москвичам любого возраста. Об этом сообщила сенатор РФ, представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко в понедельник, 29 августа.

По ее словам, все социальные программы поддержки занятости нацелены на то, чтобы у любого гражданина была возможность получить профессию, переквалификацию или сменить сферу работы, поскольку право на труд закреплено в конституции РФ.

— Не должно быть искусственно созданных барьеров и стереотипов в отношении как молодежи, так и граждан старшего возраста, женщин с детьми, людей с инвалидностью. Все, кто хочет работать, развиваться, получать новые знания и навыки, должны иметь такую возможность, — подчеркнула Святенко.

Сенатор напомнила, всем желающие получить новую профессию могут помочь в столице. Даже в отраслях, где требуется высшее образование. Она напомнила, что только на площадке городского центра «Профессионал» открыто более 20 направлений. Записаться на курсы длиной в два-три месяца можно до конца сентября в одном из городских центров занятости.

— После прохождения курсов соискателям также помогут: сопровождаемое трудоустройство — это целый процесс, который помогает как определить направления поиска будущей работы, так и адаптироваться на новом месте, что особенно важно в случае, если человек меняет сферу деятельности кардинально. Таким образом, уже к новому году человек может начать новую карьеру на новом месте, — уточнила Святенко.

Слушателями могут стать безработные, мамы детей дошкольного возраста, а также люди старше 50 лет и участвующие в программе «Социальный контракт». Обучение бесплатное и проводится в очном и дистанционном форматах, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Святенко сообщила, что столичные образовательные программы способствуют сохранению здоровья и всестороннему развитию граждан пожилого возраста.