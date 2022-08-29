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Аксенов опроверг наступление ВСУ на южном направлении

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Аксенов опроверг наступление ВСУ на южном направлении
Фото: glava.rk.gov.ru

Информация о наступлении украинских войск на южном направлении — очередной фейк. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— Украинские формирования несут жесточайшие потери и на южном, и на всех остальных направлениях. Но западным хозяевам надо демонстрировать активность, поэтому шайка наркоманов и преступников занимается тем, что у нее получается лучше всего: имитациями и изготовлением информационных подделок, — заявил он.

Более того данная информация является таким же вбросом, как и все предыдущие о виртуальных «атаках» Крымского моста, подчеркнул глава региона в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что вооруженные силы России сбили украинский беспилотник на подлете к хранилищу ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов Запорожской АЭС.

Накануне войска РФ ликвидировали почти 250 украинских солдат благодаря высокоточным ударам в Славянске. Также было уничтожено свыше ста человек, которые обучались в центре подготовки резерва армии Украины, а потери 204-го батальона 241-й украинской бригады территориальной обороны в Артемовске составили свыше 60 процентов личного состава.

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