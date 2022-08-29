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Венгрия рассчитывает договориться с Газпромом об увеличении поставок

Елена Самойлова
В мире
Венгрия рассчитывает договориться с Газпромом об увеличении поставок
Фото: Пресс-служба Совфеда

Венгрия хочет договориться с российской компанией Газпром об увеличении поставок газа с сентября. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

— Наша задача — обеспечивать безопасность энергоснабжения Венгрии, поэтому нравится кому-то или нет, мы должны договариваться с Россией об увеличении поставок газа, — заявил он во время онлайн-встречи с венгерскими послами.

По словам Сийярто, планируется обсудить с Газпромом предложение об увеличении поставок газа. Он добавил, что это произойдет в ближайшие пару дней. Кроме того, дипломат выразил надежду на подписание договора, в соответствии с которым еще более вырастет ежедневное количество поставляемого газа, передает РИА Новости.

До этого госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер сообщил, что Газпром начал осуществлять дополнительные поставки газа в Венгрию по «Турецкому потоку». Он отметил, что на данный момент такой объем сырья невозможно пополнить без российских поставщиков.

Дополнительные поставки газа из России в Венгрию могут позволить последней стать хабом, через который голубое топливо начнет поступать в другие страны. Такое мнение выразил в разговоре с «Вечерней Москвой» аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Венгрия Россия Энергетика поставки
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