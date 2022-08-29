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Онищенко поддержал ежедневную проверку температуры школьников

Ирина Игнатенко
Общество
Онищенко поддержал ежедневную проверку температуры школьников
Фото: АГН Москва

Проведение термометрии школьников — адекватная мера, которая позволит выявить ребенка, находящегося на стадии заболевания, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в наступающем учебном году в школах сохранится практика, когда всем детям, учителям и персоналу на входе измеряют температуру.

— Это называется утренний фильтр, и это правильная мера. Другого и не требуется. Потому что начнется рост заболеваемости гриппом, — отметил он в комментарии НСН.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в свою очередь поддержал решение не вводить дополнительные ограничения в школах. Он отметил, что пандемия коронавируса завершается, но остаются другие вирусные инфекции, которые активно распространяются в осенний период, передает «Радио 1».

Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова рассказала, как подготовить организм к межсезонью.

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