Суд арестовал еще одного организатора пробега элитных автомобилей в Москве

Фото: Пресс-служба Таганского суда

Таганский районный суд арестовал еще одного организатора несанкционированного пробега элитных автомобилей Дениса Королева на 10 суток. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 29 августа.

Молодого человека признали виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Решением суда ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Таганского суда

До этого сообщалось, что Таганский районный суд столицы арестовал организатора несанкционированного пробега элитных автомобилей Алексея Хитрова. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Накануне стало известно, что сотрудники столичной Госавтоинспекции пресекли попытку провести в городе несогласованный автопробег. Участников предупредили о незаконности проведения мероприятия. При этом они готовили наклейки с надписью «Богатые и успешные», которые планировали наклеить на свои автомобили.