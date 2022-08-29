Экс-депутат Рады Ковалев найден мертвым в Херсонской области

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Ковалев, вошедший в состав военно-гражданской администрации Херсонской области и назначенный замглавы ВГА по сельскому хозяйству, найден мертвым в собственном доме. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Нападение было совершено по месту его жительства 28 августа 2022 года. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая совместно с погибшим, — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, политик скончался после ранения от огнестрельного оружия. В настоящее время следователи проводят необходимые меры для установления причастных к преступлению.

24 августа в результате умышленного взрыва автомобиля в Запорожской области погиб глава военно-гражданской администрации Михайловки Иван Сушко.

До этого сообщалось, что мэр Мариуполя Константин Иващенко подвергся нападению. По словам представителей мэрии города, покушение произошло около Мариупольского зоопарка.