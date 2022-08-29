Полиция задержала 107 участников несанкционированного автопробега в столице

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Сотрудники полиции задержали 107 участников несанкционированного автопробега элитных машин в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в понедельник, 29 августа.

По ее словам, в отношении задержанных, в том числе организатора мероприятия, составлено 118 административных протоколов, в том числе 61 по статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Гузь отметила, что автомобили нарушителей перевезены на специализированную штрафстоянку.

Ранее по этому делу арестовали на 15 суток организатора Алексея Хитрова и его брата-близнеца Сергея.