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Полиция задержала 107 участников несанкционированного автопробега в столице

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала 107 участников несанкционированного автопробега в столице
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Сотрудники полиции задержали 107 участников несанкционированного автопробега элитных машин в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в понедельник, 29 августа.

По ее словам, в отношении задержанных, в том числе организатора мероприятия, составлено 118 административных протоколов, в том числе 61 по статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Гузь отметила, что автомобили нарушителей перевезены на специализированную штрафстоянку.

Ранее по этому делу арестовали на 15 суток организатора Алексея Хитрова и его брата-близнеца Сергея.

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