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Врач рассказала, как укрепить иммунитет в домашних условиях

Лейла Алиева
Общество
Врач рассказала, как укрепить иммунитет в домашних условиях
Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

Правильное и сбалансированное питание, а также богатые полезными микроэлементами суперфуды помогут восстановить иммунитет в домашних условиях. Об этом рассказала невролог, педиатр и врач превентивной медицины Ольга Гофман.

По ее словам, во время простуды важно не только выздороветь, но и после этого восстановить иммунитет. В противном случае можно снова заболеть и получить тяжелые осложнения. Для этого требуется сбалансированное питание с содержанием белков, жиров и углеводов в пропорции 30, 30 и 40 процентов.

— В восстановительный рацион можно вводить питательные смеси на основе молочного белка или молочной сыворотки. Они продаются в продуктовых магазинах и аптеках. Они особенно полезны для детей и взрослых с недостатком веса, — отметила Гофман.

Также для окончательного выздоровления специалист рекомендует принимать витаминно-минеральные комплексы и различные суперфуды, к которым относятся различные зеленые порошки, например, из проростков пшеницы витграсс, а также такие пчелопродукты, как перга, пыльца и маточное молочко, передает Lenta.ru.

До этого диетолог Олеся Фролова раскрыла полезные свойства имбиря. По ее словам, имбирь обладает успокаивающим действием для горла, снимает головные боли, вызванные стрессом. Также он выводит из мышц избыток молочной кислоты, которая накопилась в них в результате перенапряжения.

Здоровье Правильное питание Иммунитет
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