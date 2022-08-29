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Школы Москвы самостоятельно примут решение о проведении линеек 1 сентября

Елена Самойлова
Город
Школы Москвы самостоятельно примут решение о проведении линеек 1 сентября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичные школы самостоятельно принимают решение о проведении торжественных линеек в предстоящий День знаний. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Как уточняется, образовательные организации вправе самостоятельно принять решение о проведении торжественной линейки 1 сентября. При этом в случае проведения мероприятия необходимо соблюдать все требования санитарной безопасности, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что проведение термометрии школьников — адекватная мера, которая позволит выявить ребенка, находящегося на стадии заболевания.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, все столичные образовательные учреждения уже подготовлены к отопительному сезону.

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