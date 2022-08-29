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Экс-глава ЦРУ предрек мощную террористическую атаку в США из-за Байдена

Лейла Алиева
В мире
Экс-глава ЦРУ предрек мощную террористическую атаку в США из-за Байдена
Фото: whitehouse

В США есть риск повторения террористических актов 11 сентября 2001 года из-за решения президента страны Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана. Об этом заявил бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео в понедельник, 29 августа.

— Мы с большей вероятностью подвергнемся нападению, как это было в Нью-Йорке 20 лет назад. Прошел уже год с того времени, когда все увидели своими глазами, что американцы позади. Тринадцать американцев погибли. Афганцы цеплялись за американские самолеты, когда мы, поджав хвосты, бежали из этой страны, — отметил он.

11 сентября 2001 года два пассажирских самолета, которые были угнаны террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью уничтожив их. Еще одно воздушное судно влетело в западное крыло Министерства обороны США в Вашингтоне, а четвертый пассажирский самолет, также угнанный террористами, разбился у города Питтсбург. В результате в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189, а в Пенсильвании — 44 человека, напоминает РИА Новости.

До этого обозреватель Том Энгельгардт написал в статье для издания The Nation, что «дряхлеющий» президент США Джо Байден олицетворяет упадок Америки.

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