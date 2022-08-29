Одного из участников гонки «богатых и успешных» в столице арестовали на семь суток

Фото: Пресс-служба Таганского районного суда

Еще один участник автопробега, организованного Алексеем Хитровым, арестован на семь суток. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда в понедельник, 29 августа.

По словам собеседника «ВМ», Игорь Аксенов по решению суда признан виновным по статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Ему назначено наказание в виде административного ареста на семь суток.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: пресс-служба Таганского районного суда

До этого сообщалось, что Таганский районный суд арестовал организаторов мероприятия, Алексея и Сергея Хитровых на 15 суток.

Автопробег, о котором идет речь, должен был пройти 28 августа, в воскресенье. Организаторы хотели проехать от «Москвы-Сити» в сторону Подмосковья колонной из более чем 170 элитных автомобилей. Подробности о скандальном мероприятии читайте в материале «ВМ».