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Одного из участников гонки «богатых и успешных» в столице арестовали на семь суток

Степан Жирнов
Происшествия
Одного из участников гонки «богатых и успешных» в столице арестовали на семь суток
Фото: Пресс-служба Таганского районного суда

Еще один участник автопробега, организованного Алексеем Хитровым, арестован на семь суток. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда в понедельник, 29 августа.

По словам собеседника «ВМ», Игорь Аксенов по решению суда признан виновным по статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Ему назначено наказание в виде административного ареста на семь суток.

Видео: пресс-служба Таганского районного суда

До этого сообщалось, что Таганский районный суд арестовал организаторов мероприятия, Алексея и Сергея Хитровых на 15 суток.

Автопробег, о котором идет речь, должен был пройти 28 августа, в воскресенье. Организаторы хотели проехать от «Москвы-Сити» в сторону Подмосковья колонной из более чем 170 элитных автомобилей. Подробности о скандальном мероприятии читайте в материале «ВМ».

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