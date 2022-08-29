Авиационную бомбу обнаружили в Басманном районе Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, набережная Академика Туполева, 9с6 Карта всех событий

В Басманном районе в центре столицы обнаружили авиационную бомбу. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 29 августа.

Авиабомбу нашли на набережной Академика Туполева, дом 9, строение 6. По предварительным данным, ее достали со дна реки.

До этого в подмосковных Мытищах в багажнике автомобиля взорвался ручной противотанковый гранатомет. В результате инцидента пострадали двое прохожих. Это подтвердили в пресс-службе МЧС по Московской области. Позже стало известно, что владелец машины занимался поставками гуманитарной помощи в Донбасс. Предположительно, оттуда водитель привез боеприпас.