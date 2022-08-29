Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава МИД Украины напомнил ИКЕА об оставленных фабриках в стране

Егор Провоторов
В мире
Глава МИД Украины напомнил ИКЕА об оставленных фабриках в стране
Фото: flickr/worldeconomicforum

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к IKEA и другим шведским компаниям и призвал их возобновить деятельность на территории государства.

В качестве примера украинский дипломат привел компанию Scania Group, которая уже наращивает деятельность. По словам Кулебы, остальные «должны» последовать их примеру. Особенно он обратился к IKEA, которые оставили шесть фабрик на территории Украины.

Глава украинского МИД после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины множество раз подвергал критике западные организации, которые продолжали работать в России, и призывал их как можно скорее уйти с российского рынка, пишет РИА Новости.

Накануне Кулеба признался, что стал министром, чтобы «завоевать мир». По словам дипломата, он «кайфует» от этого.

До этого Кулеба заявил, что он в ночь с 24 на 25 февраля добрался до украинской границы. В это же время приехали его «дети, родители, собаки». Политик попрощался со своей семьей, после чего она покинула страну.

Украина заводы Ikea
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте