Глава МИД Украины напомнил ИКЕА об оставленных фабриках в стране

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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к IKEA и другим шведским компаниям и призвал их возобновить деятельность на территории государства.

В качестве примера украинский дипломат привел компанию Scania Group, которая уже наращивает деятельность. По словам Кулебы, остальные «должны» последовать их примеру. Особенно он обратился к IKEA, которые оставили шесть фабрик на территории Украины.

Глава украинского МИД после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины множество раз подвергал критике западные организации, которые продолжали работать в России, и призывал их как можно скорее уйти с российского рынка, пишет РИА Новости.

Накануне Кулеба признался, что стал министром, чтобы «завоевать мир». По словам дипломата, он «кайфует» от этого.

До этого Кулеба заявил, что он в ночь с 24 на 25 февраля добрался до украинской границы. В это же время приехали его «дети, родители, собаки». Политик попрощался со своей семьей, после чего она покинула страну.