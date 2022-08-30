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Трамп предложил срочно провести перевыборы в США

Егор Провоторов
В мире
Трамп предложил срочно провести перевыборы в США
Фото: Whitehouse

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал как можно скорее признать выборы главы государства в 2020 году необратимо скомпрометированными и провести перевыборы. Об этом он написал в понедельник, 29 августа, на странице в одной из своих социальных сетей.

По словам политика, сейчас стало окончательно понятно, что ФБР «похоронило» историю с ноутбуком Хантера Байдена перед президентскими выборами, потому что знало, что в противном случае «Трамп легко бы победил» в 2020 году, пишет ТАСС.

— Это огромный обман и вмешательство в выборы на уровне, никогда не виданном в нашей стране. Решение - объявить настоящего победителя, или как минимум - объявить выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые выборы! — написал экс-президент Соединенных Штатов.

В середине августа представители Демократической партии в Конгрессе США направили директору национальной разведки Эврил Хейнс письмо с просьбой оценить вероятное нанесение ущерба нацбезопасности со стороны экс-президента страны Дональда Трампа.

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