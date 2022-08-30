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В Италии назвали сельское хозяйство «тайным триумфом» Путина

Егор Провоторов
В мире
В Италии назвали сельское хозяйство «тайным триумфом» Путина
Фото: shutterstock

Развитие сельского хозяйства в России является «тайным триумфом» российского президента Владимира Путина, говорится в материале итальянской Corriere della Sera за авторством обозревателя Федерико Рампини.

Как написал аналитик, недавно он «поплатился» за обозрение продовольственной ситуации в мире, когда вместе с новостью о снижении цен на зерно дал еще и другую, но более неудобную для Запада. Она заключалась в том, что российское сельское хозяйство «пышет здоровьем», и в этом году Москва достигнет рекордного экспорта зерна вопреки «страшным сценариям».

По словам эксперта, он еще помнит времена, когда американские фермеры не давали голодать советским гражданам, пишет РИА Новости.

— Сейчас это воспоминание осталось где-то в далеком прошлом. При Путине в России произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства, — подчеркнул Рампини.

Так, за 18 лет XXI века экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос в 16 раз, и на данный момент страна производит больше зерна, нежели США. Эти страны занимают третье и четвертое места в мировом производстве этого продукта после Китая и Индии, которые расходуют его для внутреннего пользования.

В начале августа экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве», что Россия имеет самый большой в мире сельскохозяйственный потенциал.

Сельское хозяйство Россия Владимир Путин Италия
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