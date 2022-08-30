Надежда Бабкина заявила о недопустимости уничтожения украинской культуры

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Именитая российская исполнительница Надежда Бабкина в ходе своей поездки на территорию Луганска сознательно подготовила музыкальную программу, в которой собрала композиции на русском и украинском языках. Сообщается, что артистка сделала это для популяризации украинской культуры в мире.

Именно такие перформансы, по мнению исполнительницы эстрадного жанра, должны поспособствовать сохранению украинской культуры в период обострения общественно-политической ситуации.

— Моя задача — никогда не разрушать любую разновидность культуры, любое вероисповедание, потому что агрессия — это путь в никуда, — рассказала исполнительница в интервью газете «Известия».

В последнее время знаменитость часто давала выступления в горячих точках, а также посещала Луганскую народную республику еще до начала специальной военной операции по защите мирного населения республик Донбасса.

В конце мая Бабкина призналась, что за время своей карьеры ей не приходилось сталкиваться с домогательствами, так как она не давала для этого повода.