Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

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Малышей, появившихся на свет в столице с начала этого года, чаще всего называли Александрами и Софьями. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе московского управления ЗАГС.

— Самыми популярными детскими именами в 2022 году остаются Александр (так назвали 1565 мальчиков), и София (Софья) — именем названы 1790 девочек, — отметила и. о. начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

В тройку наиболее популярных мужских имен также вошли Михаил и Максим, а женских — Мария и Анна, добавила она.

По словам Уханевой, среди москвичей растет популярность имен, до этого не имевших широкого распространения.

Так, именами Есения, Мирослава и Мия, а также Сергей и Адам с начала этого года стали называть новорожденных на 15 процентов чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также все чаще родители выбирают для сыновей имя Лев. Если в 2019 году оно занимало девятую строчку, то в 2022-м стало четвертым по популярности.

Помимо этого, увеличивается популярность мужского имени Матвей. С 2019-го оно ежегодно поднимается на одну позицию вверх. В этом году, добавила Уханева, в первую десятку популярных имен впервые вошло женское имя Василиса, оно заняло девятое место, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого в подмосковном управлении ЗАГС назвали самые редкие и популярные имена, которые жители выбирали для новорожденных детей за последнее время.

В число наиболее распространенных женских имен в регионе вошли София, Анна и Ева. Для мальчиков чаще всего выбирали имена Александр, Михаил и Марк.