Тор, Аполлон и Атлантида: стали известны самые необычные имена у младенцев в Москве

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Столичные жители в 2022 году называли новорожденных мальчиков необычными именами Тор, Аполлон и Мирон Байкал, а девочек — Кендалл Николь, Княженикой и Атлантидой Примейро Филье Да Фамилиа. Об этом сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы во вторник, 30 августа.

— Среди необычных (мужских — прим. «ВМ») имен можно выделить иностранные имена Роберт (161), Даниэль (109), Марсель (69), Теодор (27), Лео (17). <...> В 2022 году в Москве родился один мальчик, которого назвали Алтай, двух мальчиков назвали именем Енисей, и одного мальчика назвали Мирон Байкал. Столичные родители выбирали для детей и древнегреческие имена Персей (один), Аполлон (один), и даже встретилось одно имя из скандинавской мифологии — Тор, — говорится в сообщении.

Помимо этого, мальчиков в Москве называли Леонардо, Гамлетом, Лазарем и Августином.

Среди необычных женских имен в управлении ЗАГС отметили Ассоль (две девочки), Луна (13), Княженика (одна), Радуга (одна), Славяна (две). Одну девочку в Москве в этом году даже назвали Атлантида Примейро Филье Да Фамилиа, что в переводе в испанского означает «Атлантида — первый ребенок в семье». Также девочки получали имена Кендалл Николь, Властелина и Клеопатра, передает агентство городских новостей «Москва».

25 августа в подмосковном управлении ЗАГС назвали самые редкие и популярные имена, которые жители выбирали для новорожденных детей за последнее время. Так, а число наиболее распространенных женских имен в регионе вошли София, Анна и Ева. Для мальчиков чаще всего выбирали имена Александр, Михаил и Марк.