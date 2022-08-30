Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Тор, Аполлон и Атлантида: стали известны самые необычные имена у младенцев в Москве

Георгий Соланович
Город
Тор, Аполлон и Атлантида: стали известны самые необычные имена у младенцев в Москве
Фото: Pixabay

Столичные жители в 2022 году называли новорожденных мальчиков необычными именами Тор, Аполлон и Мирон Байкал, а девочек — Кендалл Николь, Княженикой и Атлантидой Примейро Филье Да Фамилиа. Об этом сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы во вторник, 30 августа.

— Среди необычных (мужских — прим. «ВМ») имен можно выделить иностранные имена Роберт (161), Даниэль (109), Марсель (69), Теодор (27), Лео (17). <...> В 2022 году в Москве родился один мальчик, которого назвали Алтай, двух мальчиков назвали именем Енисей, и одного мальчика назвали Мирон Байкал. Столичные родители выбирали для детей и древнегреческие имена Персей (один), Аполлон (один), и даже встретилось одно имя из скандинавской мифологии — Тор, — говорится в сообщении.

Помимо этого, мальчиков в Москве называли Леонардо, Гамлетом, Лазарем и Августином.

Среди необычных женских имен в управлении ЗАГС отметили Ассоль (две девочки), Луна (13), Княженика (одна), Радуга (одна), Славяна (две). Одну девочку в Москве в этом году даже назвали Атлантида Примейро Филье Да Фамилиа, что в переводе в испанского означает «Атлантида — первый ребенок в семье». Также девочки получали имена Кендалл Николь, Властелина и Клеопатра, передает агентство городских новостей «Москва».

25 августа в подмосковном управлении ЗАГС назвали самые редкие и популярные имена, которые жители выбирали для новорожденных детей за последнее время. Так, а число наиболее распространенных женских имен в регионе вошли София, Анна и Ева. Для мальчиков чаще всего выбирали имена Александр, Михаил и Марк.

Статистика Имена Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте