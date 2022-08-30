Минобороны России сообщило о провале наступления украинской армии

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в результате неудачной попытки наступления на трех направлениях в Николаевской и Херсонской областях. Об этом сообщило Министерство обороны России.

— В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих, — говорится в сводке ведомства.

В Минобороны отметили, что украинская армия попыталась провести наступление по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе боев уничтожено шесть украинских складов с оружием, девять пунктов управления украинских военных в Николаевской, Запорожской областях и в ДНР. Также российские силы поразили 52 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 142-х районах, уточняется в сообщении.

В минувшую пятницу, 26 августа, военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов заявил, что благодаря ударам по украинским аэродромам российские войска сорвали попытки наступления ВСУ на Херсонскую область.