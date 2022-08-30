Флористы рассказали, какие букеты будут в тренде на 1 сентября

Фото: Вечерняя Москва

Примерно в 1,5–2 тысячи рублей в среднем обойдется собранный флористом бюджетный букет к 1 сентября в Московском регионе. В тренде яркие каркасные букеты с добавлением каштанов и желудей, популярны также лаконичные букеты из одной розы.

Как отмечают флористы, многие стараются использовать в букетах осенние материалы и палитру осени.

В прошлом году флористы пытались уйти от атрибутики в букетах в виде карандашей, линеек, ластиков, мини-глобусов, тетрадей и других вставок. Но полностью избавиться от подобной атрибутики не удалось, у потребителей она по-прежнему пользуется спросом.

В этом году популярна корейская упаковка и небольшое количество флористики. Кроме того, в этом году родители часто покупают один букет от класса, его стоимость составляет 4000–5000 рублей, передает РИАМО.

До этого «Вечерняя Москва» узнала, как собрать красивый букет и при этом не переплатить. Так, отказавшись от лишних украшений, можно сэкономить до 500 рублей, что составляет примерно 25 процентов от стоимости всего букета.