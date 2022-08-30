Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В «Мострансавто» анализируют пассажиропоток для изменения графика движения автобусов

Ирина Игнатенко
Общество
В «Мострансавто» анализируют пассажиропоток для изменения графика движения автобусов
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Чтобы автобусы ходили своевременно и в соответствии с маршрутом, в «Мострансавто» постоянно ведут анализ пассажиропотока. Об этом рассказал гендиректор компании Сергей Смирнов.

Он пояснил, что начало и окончание движения автобусов на каждом маршруте, а также интервал и частота определяются с учетом распределения спроса на перевозки. Сергей Смирнов отметил, что график движения автобусов постоянно корректируется с учетом загруженности дорог.

Он добавил, что филиалам нужно следить за обращениями, которые поступают от пассажиров. В случае жалоб стоит усилить контроль за работой автобусов на линии и пересмотреть график движения, передает РИАМО.

В сентябре в Мострансавто состоится ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель АО «Мострансавто»-2022». В филиалах компании уже провели отборочные соревнования участников, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал АО «Мострансавто» 110 новых автобусов. Об этом в среду, 24 августа, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Транспорт Пассажиры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте