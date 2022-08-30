В «Мострансавто» анализируют пассажиропоток для изменения графика движения автобусов

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Чтобы автобусы ходили своевременно и в соответствии с маршрутом, в «Мострансавто» постоянно ведут анализ пассажиропотока. Об этом рассказал гендиректор компании Сергей Смирнов.

Он пояснил, что начало и окончание движения автобусов на каждом маршруте, а также интервал и частота определяются с учетом распределения спроса на перевозки. Сергей Смирнов отметил, что график движения автобусов постоянно корректируется с учетом загруженности дорог.

Он добавил, что филиалам нужно следить за обращениями, которые поступают от пассажиров. В случае жалоб стоит усилить контроль за работой автобусов на линии и пересмотреть график движения, передает РИАМО.

В сентябре в Мострансавто состоится ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель АО «Мострансавто»-2022». В филиалах компании уже провели отборочные соревнования участников, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал АО «Мострансавто» 110 новых автобусов. Об этом в среду, 24 августа, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.