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Наталья Сенчукова рассказала, как живет ее сын после свадьбы

Ирина Игнатенко
Общество
Наталья Сенчукова рассказала, как живет ее сын после свадьбы
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Недавно в звездной семье Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой произошло радостное событие — свадьба единственного сына Василия. Наталья рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как сейчас живут молодожены.

— Вася женился на прекрасной девушке Дарье, она из Долгопрудного. Они знакомы с трех лет, вместе ходили в детский сад. С 14 лет начали дружить. Так что Даша нам по-настоящему родная. На свадьбе наши молодожены не сидели на месте ни минуты: танцевали и веселились до упаду, — отметила она.

Сенчукова также добавила, что у ее сына в Долгопрудном есть своя музыкальная школа, где он учит детей и взрослых музыке, как любителей, так и профессионалов. По ее словам, молодая семья обеспечивает себя самостоятельно.

Ранее певица Наталья Сенчукова на своей странице в соцсетях опубликовала ролик, который немного смутил ее подписчиков. На видеозаписи певица с мужем, музыкантом Виктором Рыбиным, рассказали, что 4 декабря они отмечают семейную дату.

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