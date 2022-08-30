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Более 3,7 тысячи жителей Бескудниковского района переехали в новые квартиры по реновации

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 3,7 тысячи жителей Бескудниковского района переехали в новые квартиры по реновации
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Северный административный округ, Бескудниковский район Карта всех событий

Более 3,7 тысячи жителей Бескудниковского района столицы переехали в новые квартиры по программе реновации, в данный момент готовятся к переселению еще 300 горожан. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман во вторник, 30 августа.

— С момента начала реализации программы реновации департамент городского имущества направил письма с предложениями равнозначных квартир 4,7 тысячи жителей Бескудниковского района. Свыше 95 процентов из них уже приняли решение о переезде. Сейчас 3,7 тысячи горожан въехали в новые квартиры, оставшиеся участники программы оформляют необходимые документы и готовятся к переселению, — заявил Гаман.

Под программу реновации в этом районе попали 18 домов. Их жители переезжают в девять новостроек, три из которых находятся на Дмитровском шоссе, шесть — на Бескудниковском бульваре, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с начала реализации программы реновации в городе возвели 204 новостройки общей жилой площадью 2,6 миллиона квадратных метров.

Строительство Жилье Благоустройство Район Бескудниково Реновация
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