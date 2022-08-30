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Музей военно-морской славы откроют в Кронштадте в 2023 году. Об этом сообщили в департаменте СМИ и рекламы Москвы во вторник, 30 августа.

— В 2023 году состоится открытие в Кронштадте Музея военно-морской славы. Центральным экспонатом музея станет первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол», — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что строительство музея началось 27 августа этого года.

16 августа стало известно о ходе реконструкции Дома культуры «Ватутинки» в поселении Десеновском в ТиНАО. Так, ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Внутри здания появится универсальный концертный зал со сценой, библиотека, административные помещения, гримерные, комнаты артистов, помещения для звукозаписывающей аппаратуры и реквизита, буфет. Также отдельно расположится спортзал с душевыми и раздевалками.

В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве многофункционального комплекса для музеев в ТиНАО. По его словам, здание будет располагаться в пешей доступности от станций метро «Ольховая» и «Коммунарка».