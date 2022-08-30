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CNN: Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев

Георгий Соланович

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CNN: Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев
Фото: МИД РФ

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Киев. Об этом сообщил телеканал CNN во вторник, 30 августа.

Делегаты были замечены репортерами у одного из киевских отелей. Среди них — генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет ТАСС.

Кроме него, в группу вошли эксперты из Польши, Литвы, Сербии, Китая, Франции, Италии, Иордании, Мексики, Албании и Северной Македонии. При этом представителей Великобритании, США и России нет.

Уточняется, что конечный пункт назначения миссии — Запорожская АЭС. По словам Гросси, туда сотрудники агентства прибудут на этой неделе.

Гендир агентства также указал ряд задач, которые будут выполнять сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС. Так, речь идет об оценке нанесенного станции ущерба, работоспособности и уровня охраны объекта, условий труда персонала атомной электростанции.

Помимо этого, миссия МАГАТЭ планирует принять срочные меры по обеспечению гарантий безопасности ЗАЭС.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что гипотетическое посещение Запорожской АЭС международными специалистами по атомной энергии не приведет к существенному изменению ситуации с обстрелами станции. Кроме того, Украина будет стараться не дать этому визиту состояться.

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