Путин проведет встречу с главой Росгвардии Золотовым

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 30 августа проведет встречу с главой Росгвардии Виктором Золотовым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— В течение дня президент работает в Кремле. У него предусмотрен целый ряд встреч. Из них открытой (встречей — прим. «ВМ») будет доклад директора Федеральной службы войск национальной гвардии, — заявил Песков.

Пресс-секретарь также подчеркнул важность этой встречи, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Путин во время телефонного разговора поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Также главы государств обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки и ситуацию на Украине. 30 августа президенту Белоруссии Александру Лукашенко исполнилось 68 лет.

29 августа Песков сообщил, что Владимир Путин 1 сентября посетит Калининград. Также в середине текущей рабочей недели российский лидер проведет совещание с членами правительства, тема которого будет анонсирована. В настоящее время ведется подготовка к мероприятию.