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Эксперт сообщил, что безработица в России сохраняется на низком уровне

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт сообщил, что безработица в России сохраняется на низком уровне
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков рассказал, что безработица в России сохраняется на достаточно низком уровне.

Во многом это происходит благодаря различным мерам, принятым правительством.

— Должна быть увеличена различного рода поддержка предпринимателям, чтобы те сохраняли рабочие места. Также не стоит забывать, про обучение безработных, в том числе предпенсионного возраста. Предусмотрен целый ряд мер, льгот по оплате, по жилью, которые способствуют тому, что люди, наоборот, рвутся на работу, — отметил он в комментарии Общественной Службе Новостей.

Реализация работы службы занятости и поддержка наиболее важных отраслей страны и территорий дает возможность создавать новые рабочие места, минимизировать безработицу.

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