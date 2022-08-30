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Сергей Собянин: В ближайшие годы намечено строительство еще 180 школ и детских садов

Анастасия Колоскова
Город
Сергей Собянин: В ближайшие годы намечено строительство еще 180 школ и детских садов
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице в ближайшие годы запланировано строительство еще 180 школ и детских садов. Об этом во вторник, 30 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Есть районы, в которых ситуация остается сложной, особенно в Новой Москве. Несмотря на массовое строительство детских садов, школ, тем не менее ситуация остается сложной, и перед строительным комплексом Москвы поставлена задача массового строительства образовательных учреждений. Я надеюсь, что в ближайшие годы мы с этой задачей в основном справимся, — рассказал глава города.

Он отметил, что в московских школах увеличивается число предпрофессиональных классов. По словам мэра, только в этом году было создано около 500 дополнительных подобных классов, что стало настоящим прорывом. Он уточнил, что в школах появились новые классы, в том числе космические и авиастроительные. Также заметно выросло количество академических, инженерных, предпринимательских и ИT-классов.

Собянин подчеркнул, что учащиеся предпрофессиональных классов показывают по профильным предметам лучшие результаты по сравнению с другими школьниками, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, мэр Москвы поручил заняться усилением подготовки к ЕГЭ в столичных школах, чтобы ученики могли получить высокие баллы без помощи репетиторов.

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