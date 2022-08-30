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Песков прокомментировал статью WP о поставке России иранских беспилотников

Георгий Соланович
В мире
Песков прокомментировал статью WP о поставке России иранских беспилотников
Фото: Администрация президента РФ

Издание Washington Post в последнее время публикует «очень много информационных вбросов». Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал статью WP о поставке иранских беспилотников России.

— Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время. Что касается наших взаимоотношений с Ираном, вы знаете, они развиваются динамично, они развивались и раньше, они развиваются сейчас и будут развиваться, — цитирует Пескова РИА Новости.

27 июля стало известно, что Иран и Россия подписали соглашение о поставках иранского оборудования, проведении ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержки российских самолетов. Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании, по которому число пассажирских рейсов увеличится до 35 в неделю.

Политолог и иранист Раджаб Сафаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что подписание Россией, Ираном и Азербайджаном меморандума об упрощении транзитных перевозок позволит улучшить бизнес-отношения между тремя странами и развить логистику до европейского континента.

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